Son dakika haberi: Kaza yaptı, tomografisinde koronavirüslü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Şurutoğlu'nun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisinde ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Şurutoğlu'nun kullandığı 34 DFZ 199 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa geldiği sırada kırmızı ışığa rağmen durmayınca, Murat Taçyıldız yönetimindeki 41 RC 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Tuncay Şurutoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan müdahale sırasında kaza nedeniyle vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla çekilen tomografide Tuncay Şurutoğlu'nun ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi. Şurutoğlu'nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi. Bu arada, Şurutoğlu'nun renk körü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.