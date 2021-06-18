Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı - Son Dakika

Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı

Bayan sürücü kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı

Hastane kavşağında trafik kazası; 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birisinin kadın olan sürücüsü ise kazanın hemen ardından kaza yapan aracının yanına şok geçirerek adeta yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler istikametine seyir halinde Selime Turgut yönetimindeki 11 AAU 282 plakalı otomobille kent merkezine seyir halindeki Erol Umutlu idaresindeki 11 DA 166 plakalı hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar kavşaktaki peyzaj alanına çıkarak durabildiler. Kazada araç sürüleri yaralanırken, Erol Umut olay yerinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hafif olan ve elinde yaralanan otomobil sürücü Selime Turgut uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Turgut, aracının başına çökerek, uzun bir süre aracını izledikten sonra oda Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kazalı araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.