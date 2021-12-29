Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Yomra ilçesinin Liman kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu (26), Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen genç kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşirken, kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü Y.Y. polis ekiplerine teslim oldu. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen sürücü ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON