Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

18.10.2020 15:45
Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu-Tosya karayolanda dün gece minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

Kastamonu- Tosya karayolanda dün gece minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolunun 5. kilometresinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Faruk Karahasan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karahasan'ın Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde şoförlük yaptığı öğrenildi. - KASTAMONU

Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Kastamonu, Karahasan, Minibüs, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

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