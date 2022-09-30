Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

30.09.2022 12:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı.

ÇORUM'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gülcan Yavuz'un (35) müdahalesiyle hayatta kalan Çalış, "Gözümü hastanede açtım. Yaşadıklarımla ilgili hiçbir şey görmedim, hatırlamıyorum" dedi.

Kaza, önceki gün Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Yavuz yönetimindeki 19 ABL 585 plakalı otomobille, Kenan Çalış idaresindeki 19 HB 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Yere düşen Çalış bilincini kaybetti, taşıdığı boyalar yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış'ın dilini çıkartıp nefes almasını sağladı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Çalış, "Ben ne olduğunu anlayamadım. Gözümü hastanede açtım. Yaşadıklarımla ilgili hiçbir şey görmedim, hatırlamıyorum" dedi. Çalış'ın boğazına kaçan dilini çıkaran Gülcan Yavuz, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını söyledi.

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Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİ: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM - Son Dakika
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