Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi

01.03.2021 09:56
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve koltuk değneklerine mahkum kalan öğretmen Tuba Bulat, hem mesleğe devam edip hem de ayağa kalkabilmek için pandemide evini fizik tedavi merkezine çevirdi.

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve koltuk değneklerine mahkum kalan öğretmen Tuba Bulat, hem mesleğe devam edip hem de ayağa kalkabilmek için pandemide evini fizik tedavi merkezine çevirdi. Tuba öğretmen, yaşadıklarını insanlara ışık ve umut olması için "Koltuk Değneğim" isimli kitabında anlattı.

Anaokulu öğretmeni olan Tuba Bulat (48) 20 Ocak 2107 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğrencisinin velisi ile birlikte otomobille giderken önündeki aracın ani fren yapması sonucu geçirdiği kazada beli kırılarak koltuk değneklerine mahkum oldu. O günden sonra yılmayan Bulat, bir süre hastanelerde ameliyatlar geçirip ayağa kalkamasa da çok sevdiği mesleğini asla bırakmadı. Bulat, ayağa kalkmak için de mücadele başlattı. Önceleri hastanede ayağa kalmak için fizik tedavi gören Bulat, pandemi nedeniyle hastanelere gidemeyince evini fizik tedavi merkezi haline getirip bir fizyoterapist ile çalışmaya başladı. Çok yol alan Tuba öğretmen, bu yaşadıklarını insanlara ışık ve umut olması içinde "Koltuk Değneğim" adlı kitabında anlattı. Tuba Bulat'ın yaşadıklarını kaleme aldığı ve engellilerin yılmaması için yazdığı kitabı kısa sürede ikinci baskıyı yaptı.

İlk defa emniyet kemeri takmadı

Tuba Bulat, otomobili kendisinin kullandığını ve hayatında ilk kez emniyet kemeri takmadığını vurgulayarak, "Önümde ilerleyen minibüs aniden durunca, o panikle direksiyonu sola kırdım o sırada birkaç otomobilden sonra büyük yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla yan camdan dışarı fırlayıp iki araç arasında sıkışıp kalmışım ve belim kırıldığı için omuriliğe çok zarar vermiş. Aynı gün Balıkesir'de ameliyata alındım ve 1 buçuk ay yaralarımın iyileşmesi sürdü daha sonra da fizik tedaviye başladık. 2 buçuk sene Bursa'da kaldım. Kardeşimin beyninde oluşan bir sorun nedeniyle Adana'ya dönüş yapmak durumunda kaldık ve 1 buçuk senedir buradayım" dedi.

Öğretmen olduğunu, rapor haklarının bittiğini anlatan Bulat şöyle devam etti:

"Tam göreve başlayacaktım araya pandemi girdi ve öğrenci azlığından dolayı da uzaktan eğitime geçmedim. Pandeminin bitmesinin ardından bu şekilde de olsa tekerlekli sandalyede de olsa görevimin başında olmak istiyorum. Öğretmenlik mesleğini çok seviyorum."

"Mücadele etmenin bir sonu yok"

Tuba Bulat, umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini, bu nedenle diğer engellilere umut olmak için yaşadıklarını kaleme aldığını belirterek, "Uzun ve geniş bir zamanım vardı ve dışarıya da çıkmak istemiyordum yani kimseye görünmek istemiyordum. Bu zaman diliminde kendi duygularımı ve düşüncelerimi kağıda dökeyim dedim ama ilk başta hedefim kitap yazmak değildi sadece kendimi rahatlatmaktı. Sonrasında baktım ki yazdıklarım yığılıp çoğalıyor, bu yüzden kitaba dönüştürme kararı aldım ve sonrasında bu 'Koltuk Değneğim' adlı kitap çıktı. Kazadan sonra insanların hayata küsmemeleri bu şekilde de ayağa kalkabilecekleri umudunu yeşerten bir kitap olduğunu düşünüyorum. Mücadele etmenin bir sonu yok, ben de bunun bir örneğiyim, insanlara hiçbir şekilde pes etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle evini fizik tedavi merkezine çeviren Bulat şunları kaydetti:

"Evimde kurulu bu sistem, fizik tedavi kurumlarında olan aparatlardır. Pandemi nedeniyle fizik tedaviye gidemediğim için eve taşımak zorunda kaldık. Bu aparatlarla çalışmam gerekiyor o yüzden de fizyoterapist arkadaşım bunları önerdi, biz de uygun bir şekilde yaptırdık ve düzenli şekilde çalışıyoruz." - ADANA

Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi
Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi

Balıkesir, Mahkum, Kitap, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye övgü: Süper değildi ama akıllı bir oyun planı ile kazandı Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi Eşine laf atan şahısları uyaran koca, dayak yedi
Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar Milyonların normalleşme için beklediği gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar         
10:01
Kongrelere tepki gösteren vatandaş, AK Parti'yi duyunca savunmaya geçti: Onlar ne yapıyorsa doğrudur Kongrelere tepki gösteren vatandaş, AK Parti'yi duyunca savunmaya geçti: Onlar ne yapıyorsa doğrudur         
09:39
Darbe girişimiyle karışan Ermenistan, Karabağ'da rövanş peşinde! Asker yığmaya başladılar Darbe girişimiyle karışan Ermenistan, Karabağ'da rövanş peşinde! Asker yığmaya başladılar         
09:16
Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler         
09:05
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Mart ayında kısmi de olsa müsabakalara seyirci alınmasını istiyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Mart ayında kısmi de olsa müsabakalara seyirci alınmasını istiyoruz         
08:45
Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu         
08:32
Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:57
Eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı Eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı         
04:46
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 10:10:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kazada engelli kalan Tuba öğretmenin azmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei