Son dakika haberi: Kazada hayatını kaybeden belediye çalışanına son görev

Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Beyşehir Belediyesi'nde görev yapan Hasan Basri Ecevitci, memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada olay yerinde can veren Ecevitci'nin eşini bugün yapılan KPSS'ye götürmek üzere Beyşehir'den Konya'ya seyahat ederken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde grafiker olarak görev yapan 41 yaşındaki Hasan Basri Ecevitci'nin, gece yarısı getirildiği Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan bugün alınan naaşı, görev yaptığı Beyşehir Belediyesi hizmet binası önüne götürüldü. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, burada yaptığı konuşmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Hasan Basri Ecevitci'in "beyefendi" bir kişiliğe sahip olduğunu, görevlerini gece gündüz demeden yerine getiren hassasiyetini bildikleri evlatlarından biri olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz, ne söylesek zordur" diye konuştu. Kazadan önce de kendisiyle bir görevi gereği mesajlaştığını vurgulayan Bayındır, "Mesaj olarak görüşmemden bir saat sonra çıkmış tahmin ediyorum yola. Onun elinde olmayan bir gündü dün, gitmeliydi, eşinin KPSS sınavı olduğu için yola çıkmış. Allah ailesine, akrabalarına, belediyemize, mesai arkadaşlarına başsağlığı, sabır, ecir versin. Ben ancak bunu söyleyebiliyorum. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.

Belediye hizmet binası önünde mesai arkadaşlarının da katıldığı törende yapılan duaların ardından Ecevitci'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Çarşı Camisi önüne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Ecevitci'in cenazesi Beyşehir Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Bir çocuk babası Ecevitci'nin trafik kazasında ani ölümü, belediyede görev yapan mesai arkadaşlarını da üzdü. Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapan Ecevitci'in çalışma masasının üzerine mesai arkadaşları karanfil ve gül bıraktı.

Öte yandan, trafik kazasında ağır yaralanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 31 yaşındaki eşi Eslem Ecevitci'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza

Hasan Basri Ecevitci (41) idaresindeki 06 BAA 386 plakalı otomobil Beyşehir-Konya Karayolu'nda dün saat 16.00 sıralarında Konya yönüne seyir halinde iken il merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, karşı yönden Beyşehir yönüne seyir halinde olan K.Ç. yönetimindeki 38 ADK 421 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Hasan Basri Ecevitci'in cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılmış, cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yanında bulunan eşi Eslem Ecevitci ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. - KONYA