Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden doktor Yücebaş'ın çalıştığı hastaneden açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden doktor Yücebaş'ın çalıştığı hastaneden açıklama

13.10.2022 13:03
Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden doktor Yücebaş'ın çalıştığı hastaneden açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Ali Kerem BENGİ / ATAŞEHİR'deki kazada hayatını kaybeden Dr. Buğra Kaan Yücebaş'ın çalıştığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erbakan yazılı açıklama yaptı, Açıklamada, "Dr.

Ali Kerem BENGİ/ ATAŞEHİR'deki kazada hayatını kaybeden Dr. Buğra Kaan Yücebaş'ın çalıştığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Vekili     Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erbakan yazılı açıklama yaptı, Açıklamada, "Dr. Buğra Kaan Yücebaş 2022 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.  Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20/09/2022 tarihinde göreve başlayan Dr. Buğra Kaan Yücebaş, Hastanemiz Acil Servisinde görev yapmaktaydı. 13.10.2022 saat 05.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesinde bulunan babasına ait dükkanın önünde otururken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Dr. Buğra Kaan Yücebaş 2022 Eylül TUS sınavından 65 puan almış dahiliye tercihi yapmayı planlıyordu. Dr. Buğra Kaan Yücebaş 05.01.1996 doğumlu olup,  bekardır." ifadeleri yer aldı.


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Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden doktor Yücebaş'ın çalıştığı hastaneden açıklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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