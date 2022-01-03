Üye Girişi
Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı

03.01.2022 15:18
Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay (39) Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

AMASYA- Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay (39) Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Sosyal İşler Şefi olarakta  çalışan 5 çocuk babası Güreş Başantrenörü İbrahim Halil Kay için Batman Terece Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. TPAO Genel Müdürlüğü'nden idareciler, Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yöneticiler, TPAO Batman Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri ve İl Jandarma Komutanlığından personellerin de katıldığı cenaze töreni sonrası antrenör Kay, Tılmerç mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.


YORUMLAR
500

Batman Petrolspor, Batman, Çorum, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz         
15:21
CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz         
15:16
Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi         
15:12
Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı         
15:07
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
15:21 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz
15:16 Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
14:41 Danimarka'da iltica başvurusu kabul edilmeyen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu!
14:35 Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı
14:34 Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da aldı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşması sağlandı
14:31 Berk Oktay yıllar sonra açıkladı: Çocukken evi yaktım!
14:28 Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement