Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden güreş antrenörü, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AMASYA- Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden antrenör İbrahim Halil Kay (39) Batman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Sosyal İşler Şefi olarakta çalışan 5 çocuk babası Güreş Başantrenörü İbrahim Halil Kay için Batman Terece Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. TPAO Genel Müdürlüğü'nden idareciler, Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yöneticiler, TPAO Batman Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri ve İl Jandarma Komutanlığından personellerin de katıldığı cenaze töreni sonrası antrenör Kay, Tılmerç mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.