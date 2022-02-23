Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu - Son Dakika
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Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu

23.02.2022 13:30

Edinilen son dakika haberine göre Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sorduKARAMAN Karaman'da kaza geçiren karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, ambulanstan inerken kendi yarasını unutan adam koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum"...

Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu

KARAMAN Karaman'da kaza geçiren karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, ambulanstan inerken kendi yarasını unutan adam koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum" diye seslendi.

Kaza, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan K., (31), yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kaza da sürücü ile yanında bulunan eşi Fatma K. yaralandı. Yaralı karı-koca iki ayrı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi kendinden önce hastaneye gelen Erkan K., ambulanstan iner inmez koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum" diye seslendi. Sağlık görevlisi de yaralı adama, "eşinizin yanına sizi almazlar siz burada tedavi olacaksınız" diyerek durumu izah etmeye çalıştı. .

Tedavileri devam eden karı-kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu
Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu

YORUMLAR
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OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Karaman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu - Son Dakika


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