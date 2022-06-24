Son dakika haberi: Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24.06.2022 14:22
Son dakika haberi: Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkaya Mahallesi Organize Sanayi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 HC 649 plakalı motosikletle şehir merkezine seyir halinde olan Halit Çay(56), önünde giden U.K. idaresindeki 55 HC 649 plakalı hafif ticari aracı sollarken, aracın aynasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı. Hafif ticari araç sürücüsü acil servisi arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halit Çay'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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