KAZADA ÖLEN 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA İLE YEĞENİ TAHA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

TOKAT'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Esra Polat (23) ve yeğeni Taha Niyazi Yaşar (8), toprağa verildi. Polat'ın annesi Sündüz Yeşersin, kızının tabutunun başında Ana kuzusunu bırakır mı diye gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Tokat- Niksar kara yolunda meydana geldi. Tokat yönüne giden Ferdi Yaşar (38) yönetimindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Erbaa ilçesinden Tokat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ne kontrol ve doğum için gün almaya giden 8,5 aylık hamile Esra Polat olay yerinde, sürücünün oğlu yeğeni Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İLK BEBEĞİNİN DOĞUMU İÇİN GÜN SAYIYORDU

Bir yıl önce tekstil işçisi Ümit Polat ile evlenen ve doğumu bekleyen Esra Polat'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Esra Polat ve ablasının oğlu Taha Niyazi Yaşar'ın cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Esra Polat için Erbaa ilçesi Eryaba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Polat'ın eşi Ümit Polat, annesi Sündüz Yeşersin, babası Mustafa Yeşersin, akrabaları ve bölge halkının katılımıyla evinin önünde, Polat için helallik alındı. Sündüz Yeşersin, kızının tabutunun başına oturup, Bırakmam yavrumu, ana kuzusunu bırakır mı diye gözyaşı döktü. Ümit Polat, helallik alındığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra cenazesi Eryaba Camisi'ne getirilen Esra Polat, cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün oğlu Talha Niyazi Yaşar ise ilçe merkezinde toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Ferdi Yaşar ile araçtaki Neşe Yeşersu (27), Arife Yaşar (31) ve Eren Yaşar'ın (11) Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.