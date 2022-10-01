İZMİT'te, otomobili ile önce halk otobüsüne ardından durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden Eray Bodur (24), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Bodur idaresindeki 41 K 8351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eray Bodur ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Eray Bodur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eray Bodur'un cenaze namazı Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde bulunan Aziz Ağa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Eray Bodur'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Eray'ın babası Hakan Bodur ve annesi Dilek Bodur güçlükle ayakta durabildi. Eray Bodur'un cenazesi Doğantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KAZADA ÖLEN ERAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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