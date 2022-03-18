Kazada ölen Sibel'in hayali, matematik öğretmeni olmakmış - Son Dakika

SAMSUN'da, servis minibüsünün takla attığı ve ikizi Sevgi Şahin'in yaralı kurtulduğu kazada ölen lise öğrencisi Sibel Şahin (15) için okulunda mevlit okutuldu. Sınıf arkadaşları, adını okullarında yaşatmak isteyip, dualarla andığı Sibel'in tek hayalinin, matematik öğretmenliği olduğunu söyledi.

Kaza, 9 Mart günü sabah saatlerinde, Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada Sibel Şahin hayatını kaybetti, ikizi Sevgi Şahin ile 5 öğrenci ve sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Sibel Şahin'in ölümüyle sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, büyük üzüntü yaşadı. Şahin, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi, kazadan yaralı kurtulan ikizi de tedavisinin ardından taburcu edildi.