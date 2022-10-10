Kaza, gece saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Doğan (39) idaresindeki 35 EMH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan otomobilden fırlayan sürücü, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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