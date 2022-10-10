Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

10.10.2022 10:44
Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayarak yolda sürüklenen sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayarak yolda sürüklenen sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Doğan (39) idaresindeki 35 EMH 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan otomobilden fırlayan sürücü, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Yasin Doğan'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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