ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

ANTALYA'da bir otomobilin çarptığı araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, itfaiye ekibi tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi Pınarlı kavşağında meydana geldi. Osman Karabulut'un kullandığı 07 AHM 081 otomobil, içinde iki kişinin bulunduğu Osman Çırağı yönetimindeki 42 U 3732 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansta müdahale edilen Çırağı ile Atak, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada hasar gören araç, tedbir amacıyla trafik otoparkına çekildi. Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Osman Karabulut ise ifadesine başyvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.