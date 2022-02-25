ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

25.02.2022 15:57

ANTALYA'da bir otomobilin çarptığı araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, itfaiye ekibi tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da bir otomobilin çarptığı araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, itfaiye ekibi tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi Pınarlı kavşağında meydana geldi. Osman Karabulut'un kullandığı 07 AHM 081 otomobil, içinde iki kişinin bulunduğu Osman Çırağı yönetimindeki 42 U 3732 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada araçta sıkışan Osman Çırağı ile Arif Atak, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansta müdahale edilen Çırağı ile Atak, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada hasar gören araç, tedbir amacıyla trafik otoparkına çekildi. Kazayı yara almadan atlatan diğer aracın sürücüsü Osman Karabulut ise ifadesine başyvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500

Tragger, İtfaiye, Atak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:16:02. #1.11#
SON DAKİKA: ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYLA SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement