Son dakika haberi: Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti

10.10.2022 11:04
Son dakika haberi: Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesinde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İrfan Dikal idaresindeki plakasız motosiklet karşı yönden gelen Murat Şanlı yönetimindeki 60 ACR 194 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İrfan Dikal ile motosiklette bulunan Muhammed Ali Polat yaralandı. Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İrfan Dikal ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan İrfan Dikal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada Tokat haberi... Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat haberi... Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Kaynak: İHA

Murat Şanlı, Samsun, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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