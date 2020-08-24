TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kaza yapan motosikletli Sevcan Deniz ve ona yardım etmek için duran motosiklet sürücüsü Ömür K.'ye, otomobil çarptı. Kazada Deniz hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ömer K. ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi, Edirne Karayolu'nda meydana geldi. Sevcan Deniz, yönetimindeki 59 ZG 789 plakalı motosikletiyle Çorlu yönünde ilerlerken, plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Çarpıştığı otomobilin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, kazayı gören motosikletli Ömür K. durup, yaralı Sevcan Deniz'e yardım etmeye başladı.

Bu sırada G.K.'nin kullandığı 59 ABD 288 plakalı otomobil, yerde yaralı yatan Sevcan Deniz ile ona yardım etmeye çalışan Ömür K.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sevcan Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durum ağır olan Ömür K. ise Çorlu Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı.

Jandarma, sürücü G.K.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.