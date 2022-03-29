Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

29.03.2022 15:41
Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat öğlen saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletten düşerek yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis'e ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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Efeler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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