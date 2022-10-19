Son dakika haberi: KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU 11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi: KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU 11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

19.10.2022 22:46

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için görevli olarak Çanakkale'den Balıkesir'e giden sivil polis aracının yaptığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün sonra şehit oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için görevli olarak Çanakkale'den Balıkesir'e giden sivil polis aracının yaptığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün sonra şehit oldu.

Kaza, geçen 8 Ekim günü saat 10.30 sıralarında Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden Ümit Erdem yönetimindeki 17 UT 309 plakalı sivil polis aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Balıkesir istikametinde ilerlediği sırada, Hüseyin Kocaçam'ın kullandığı 10 GA 361 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kocaçam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Hızır Bekir Baybora, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Bilinci kapalı, entübe olarak tedavisi devam eden polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Şehit Baybora'nın, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığından, memleketi Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi. (DHA)

9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Balıkesir'de, görev sırasında geçirdiği trafik kazasında 11 gün sonra şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü (42) için Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törene şehit Baybörü'nün eşi İrep Baybörü, annesi yaşar ve babası Abdullah Baybörü katıldı. 1 çocuk babası Baybörü'nün cenazesi, Ahmet Hamsi Akseki Camii'nde yarın öğle namazının ardından Karşıyaka Şehitliğine defnedilecek. (DHA)

Kaynak: DHA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU 11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KAZADA YARALANAN POLİS MEMURU 11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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