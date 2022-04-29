Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

29.04.2022 17:27

Bir son dakika haberine göre KIRKLARELİ'de askeri aracın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Yasin Kesik, 156 gün sonra memleketi Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu.

KIRKLARELİ'de askeri aracın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Yasin Kesik, 156 gün sonra memleketi Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu. Şehit Kesik, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kırklareli'de 23 Kasım 2021'de askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si asker, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Uzman Çavuş Yasin Kesik, bir süre sonra memleketi Elazığ'a sevk edildi. 156 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yasin Kesik, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit Yasin Kesik için İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kesik7in cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Yasin Kesik'in evli ve 1,5 yaşında Gülce isminde kız çocuğu olduğu belirtildi. (DHA)

Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, 156 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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