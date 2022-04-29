KIRKLARELİ'de askeri aracın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Yasin Kesik, 156 gün sonra memleketi Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu. Şehit Kesik, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kırklareli'de 23 Kasım 2021'de askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si asker, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Uzman Çavuş Yasin Kesik, bir süre sonra memleketi Elazığ'a sevk edildi. 156 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yasin Kesik, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit Yasin Kesik için İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kesik7in cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Yasin Kesik'in evli ve 1,5 yaşında Gülce isminde kız çocuğu olduğu belirtildi. (DHA)