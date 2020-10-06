Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, freni boşalan jandarma midibüsünün park halindeki otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarpması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, 13 Ağustos'ta, Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Sipahiler köyündeki bir yıkımda görev alan jandarmaları Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götüren midibüs, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu önce park halindeki otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada, 8 jandarma yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin bekar olduğu öğrenildi.