Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı

24.06.2022 14:46
Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı bariyerlere çarptı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı bariyerlere çarptı. 3 itfaiye erinin yaralandığı kazanın ekibin başka bir kazaya müdahale edip, döndükleri sırada yaşandığı belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ereğli kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kızılcakese köyündeki trafik kazasında sıkışan şoförü kurtardıktan sonra dönüşe geçen Kozlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin kullandığı 67 DZ 719 plakalı itfaiye arama-kurtarma aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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