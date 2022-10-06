Son dakika haberi! Kazadan sonra alev alan araçta feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kazadan sonra alev alan araçta feci şekilde can verdi

06.10.2022 15:23

Son dakika haberler... Kazadan sonra alev alan araçta feci şekilde can verdi -1 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralı Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçtaki bir kişi yanarak hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra alev alan araçta feci şekilde can verdi

-1 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçtaki bir kişi yanarak hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay Tekirdağ'ın Malkara İlçesi Yenice Mevkiinde meydana geldi. Malkara - Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilin alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, 112 Acil Sağlık Ekipleri araçtan çıkarılan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Araçta henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi ise yanarak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan şahsın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta oksijen tüpü bulundu.

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü Son dakika haberi | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberi | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberleri | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü Son dakika haberleri | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kazadan sonra alev alan araçta feci şekilde can verdi - Son Dakika

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