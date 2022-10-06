Son dakika haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 20 Kasım'daki seçimde "halk koalisyonu"nun adayı olacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 20 Kasım'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meclis'teki üç siyasi parti ile 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "halk koalisyonu"nun adayı olacağını açıkladı.

Tokayev, başkent Astana'da, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendisini aday gösteren "halk koalisyonu" üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tokayev, 20 Kasım'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kazakistan Meclisi'ni temsil eden siyasi parti üyeleri ile 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "halk koalisyonu"nun adayı olacağını açıkladı.

Duydukları güven ve gösterdikleri desteklerinden dolayı "halk koalisyonu" üyelerine teşekkür eden Tokayev, söz konusu seçimin ülkenin gelecekteki gidişatını belirleyeceğini söyledi.

Tokayev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra milletvekilliği ve yerel seçimlerin kademeli olarak yapılacağını belirterek, "Bu seçimlerle, iktidar kurumları yeni adil ilkeler temelinde niteliksel bir şekilde güncellenecek." dedi.

Ülkede acil çözülmesi gereken bir sürü sorunun biriktiğini kaydeden Tokayev, "Temel amacımız, adil bir Kazakistan'ı inşa etmek. Yolsuzlukla mücadele asla durmayacak, devam edecek." diye konuştu.

Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meclis'te temsil edilen üç siyasi partinin (Amanat, Kazakistan Halk Partisi ve Akjol) bugün yapılan olağanüstü toplantılarında mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev'i aday olarak gösterme kararı aldıklarını bildirdi.

Koşanov, ülkede başlayan seçim kampanyası sırasında birçok sivil toplum kuruluşunun da Tokayev'i adayları olarak gördüklerine işaret ederek, çeşitli siyasi ve sosyal güçler arasındaki böyle bir oy birliğiyle kurulan "halk koalisyonu"nun toplumun yeni bir konsolidasyon seviyesini gösterdiğini dile getirdi.

Tokayev, haziranda yapılan referandumla "Kazakistan Cumhurbaşkanı görevini sürdürdüğü sürece siyasi partiye üye olamayacak" maddesinin anayasada yer almasıyla iktidar partisi Amanat'ın (eski Nur Otan) genel başkanlığından çekilmişti.