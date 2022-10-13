Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev baş başa görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Tokayev, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile zirve sonrası baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Tokayev, yakın zaman önce Bakü'ye yaptığı ziyaretin Kazakistan ile Azerbaycan ilişkilerinde yeni sayfa açtığını belirterek, "Söz konusu ziyaretim kapsamında yaptığımız görüşmelerimiz verimli geçti ve yurt dışında siyasi ve ekonomik çevrelerde büyük ilgi gördü." dedi.

Tokayev, Azerbaycan'ı müttefik ve stratejik ortak olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Azerbaycan, sadece kendi bölgesinde değil, aynı zamanda çok daha geniş bir coğrafi ölçekte de büyük bir rol oynamaktadır. Şimdi gündemimizde 'Orta Koridor'un' geliştirilmesi var. Bu alandaki çalışmayı sürdürmekle kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Aliyev de Tokayev'in Bakü ziyaretinden sonra ikili ilişkilerde olumlu ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Kardeş Kazakistan'ı ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Zirvenin başarılı sonuçlarından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu, Kazakistan'ın uluslararası arenada oynadığı rolün ve ülkenizin saygın otoritesinin bir başka göstergesidir." diye konuştu.

Liderler, görüşmede ayrıca uluslararası güncel konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Tokayev, Çin, Belarus, Vietnam, Pakistan ve Filistin liderleriyle bir araya geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 6. CICA Zirvesi kapsamında ülkesinde ağırladığı yabancı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tokayev, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkileri geliştirme perspektiflerini ele alan liderler, bunun yanı sıra dünyadaki mevcut jeopolitik durum ışığında yeni tehditler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zirve kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile de baş başa görüşen Tokayev, Belarus ile ticari, ekonomi ve yatırım alanlarında çok taraflı iş birliğini geliştirmeye niyetli olduklarını kaydetti.

Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi.

Pakistan'ın, Güney Asya'daki Kazakistan'ın kilit ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Tokayev, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.