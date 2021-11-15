Son dakika haberi... Kazakistan'da 12 yaş üstü çocuklar ve hamileler aşılanmaya başladı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da 12 yaşından büyük çocuklar ile hamilere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BionTech aşısı uygulanmaya başladı.

Geçen hafta ilk partisinin tedarik edildiği Pfizer/BioNTech aşısı ile ülkede şimdilik sadece 12 yaş üstü çocuklar, hamileler ve emziren anneler aşılanabilecek.

Başkent Nur Sultan'da söz konusu grup bugünden itibaren okullarda ve sağlık ocaklarında kurulan aşı noktalarında aşılanmaya başladı.

Henüz 17 yaşında olduğunu söyleyen Törecan Tursun, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Tursun, anne babasıyla kardeşinin Kovid-19 geçirdiğini anlatarak, "Bunun nasıl bir hastalık süreci olduğunu biliyorum. Sağlığım için aşı oldum. Ayrıca Pfizer aşısının güvenli olduğunu duydum ve bu da kararımı etkiledi." dedi.

Bagdagül Omarbekova da çocuğunun bugün ilk dozunu yaptırdığını belirterek, "Çocuğum, okullar açıldığı için hep kalabalık içinde. Sağlığından endişe ediyordum. Bu nedenle, bugün aşısını yaptırmasına izin verdim." diye konuştu.

16 haftalık hamile olan Asel Adamova ise doktorunun eşliğinde Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu yaptırdığını kaydederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kovid-19 hastalığı geçiren çok hamile tanıdığım oldu. İnsanı yıpratan bir hastalık. Kendi ve çocuğumun sağlığı için böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, 12 yaş üstü çocukların sadece ebeveynlerin yazılı izni dahilinde aşılanacağını duyurmuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında satın alınan 4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının yaklaşık 380 bin dozdan oluşan ilk partisi geçen hafta ülkeye ulaşmıştı.