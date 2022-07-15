Son dakika haberi | Kazakistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kazakistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 10:30
Son dakika haberi | Kazakistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika gündem haberi... Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe Kazakistan'ın devlet ve askeri kurumlarının yetkilileri, diplomatlar, Türk kurum temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçtiğini anımsattı.

Ekici, söz konusu gece 251 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

FETÖ'nün 1960'ların sonlarında sözde dini hareket olarak kurulduğunu dile getiren Ekici, "Darbe girişimi başarılı olsaydı eğer, bugün çok farklı bir Türkiye olurdu. Demokrasi kalmazdı ve temel hak ve özgürlükler süresiz olarak askıya alınırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ekici, Türkiye'nin geçtiğimiz altı yılda temel önceliklerinden birinin yurt içi ve dışında FETÖ'yle mücadele olduğunu belirterek, "Bu bağlamda, yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlanmıştır." dedi.

FETÖ ile mücadelenin artırılması konusunda Kazak makamlarıyla da temaslarının devam ettiğine dikkati çeken Ekici, "Kazakistan makamlarından beklentimiz, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesidir. Bu noktada ülkemiz Kazakistan'a her türlü bilgi ve desteği sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kur'an-ı Kerim okundu.

Nur Sultan'daki Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinin şiir okumasıyla devam eden etkinlik, TRT World tarafından hazırlanan film gösterisi ve Anadolu Ajansının 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflarından oluşan sergi ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kazakistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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