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Son dakika haberi! Kazakistan'da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kazakistan'da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı

14.01.2022 14:07
Son dakika haberi! Kazakistan'da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan'da protesto ve şiddet olayları nedeniyle 5 Ocak'ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), bugün 4 bölgede daha kaldırıldı.

NUR Kazakistan'da protesto ve şiddet olayları nedeniyle 5 Ocak'ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), bugün 4 bölgede daha kaldırıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameye göre, 14 Ocak itibarıyla Çimkent şehri ile Türkistan, Karagandı ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde OHAL rejimine son verildi.

Daha önce Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde de OHAL'ın sona erdiği açıklanmıştı.

LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, ardından ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle 5 Ocak'ta ülkenin 3 büyükşehri ile 14 eyaletinde OHAL ilan edilmişti.

Hayat normale dönüyor

6 Ocak'ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÇ) Barış Gücü askerlerinin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

Almatı Havalimanı'ndan dün Rus askerleri, bugün ise Kırgızistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan askerlerini taşıyan 10'u aşkın uçağın ülkelerine doğru havalandığı belirtildi.

Ülkede hayat normale dönerken, daha önce çalışmaları askıya alınan ikinci kademe bankalar ile döviz büroları açıldı. İnternete erişim kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Alışveriş ve eğlence merkezleri, restoran ve kafeteryalar müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Olaylarda en çok zarar gören Almatı'da ise şehri temizleme ve onarım faaliyetleri sürüyor. Özellikle ateşe verilerek tamamen yakılan Almatı Valiliği binasında restore çalışmaları başlatıldı. Daha önce güvenlik güçleri tarafından çevrilen Respublika meydanı yeniden trafiğe açıldı. Almatı Havalimanı'nda iç hat uçuşlara izin verildi.

Ülke ekonomisine zarar 217 milyon doları aştı

Kazakistan'da terör saldırısı olarak nitelendirilen olaylarda en çok Almatı'daki iş yerleri, banka binaları ve alışveriş mekanları zarar gördü. Olayların ülke ekonomisine zararının 217,7 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Ülkede güvenlik güçlerinin terör operasyonu Almatı bölgesi ve Jambıl eyaletlerinde sürüyor. Bugüne kadar gözaltına alınan kişi sayısı 10 bini geçti. Olaylarda 164 kişinin öldüğü bilgisi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri ülkenin eski başkenti Almatı'da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Almatı'daki gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. 5 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmiş ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ettikleri gerekçesiyle Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak'ta Meclis'te yaptığı konuşmada ise ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücünün 10 gün içinde ülkeden çekileceğini bildirmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Kazakistan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kazakistan'da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı - Son Dakika


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