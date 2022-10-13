Asya 'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan 'ın başkenti Astana 'da başladı.

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İmamali Rahman, Wang Qishan, Kazakistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması - Son Dakika

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