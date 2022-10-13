Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması

13.10.2022 10:52

Gelen son dakika haberine göre Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko zirvede konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

İmamali Rahman, Wang Qishan, Kazakistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması - Son Dakika
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