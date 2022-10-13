Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko zirvede konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kazakistan'da 6. CICA Zirvesi başladı - İmamali Rahman, Şevket Mirziyoyev, Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan ve Aleksandr Lukaşenko'nun konuşması - Son Dakika