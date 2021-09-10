Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan her yıl yaklaşık 16 bin ölüm gerçekleştiği bildirildi.

???????Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kazakistan Daimi Temsilcisi Yakup Beriş, düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'ın Avrupa ve diğer Orta Asya ülkeleri gibi hava kalitesi nedeniyle beşeri sermayesini kaybettiğine dikkati çekti.

Beriş, "Araştırmalara göre, Kazakistan'da yılda yaklaşık 16 bin ölümün hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için, hava kirliliğiyle mücadelede doğru çözümler aranması zorunlu." dedi.

Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmetjan Primkulov da 2060 yılına kadar ülkesinin kömür kullanımından tamamen vazgeçeceğini bildirdi.