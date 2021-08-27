Son dakika haberi! Kazakistan'da mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Kazakistan'da dün mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda çıkan yangının ardından 6 patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 9'a yükseldi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Talgat Uali, ölenler arasında Acil Durumlar Bakanlığı, askeri birlik, paramiliter güvenlik birimi ve askeri savcılık personellerinin bulunduğunu dile getirerek, kimlik tespiti yapıldığını söyledi. Uali, kaybolan 4 kişinin verilerinin araştırıldığını, olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalıştığını aktardı.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cambıl'daki patlama sonuçlarının giderilmesi için Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başkanlığında kurumlar arası komisyon oluşturulması talimatı verdi. Tokayev, Başsavcılığa ve İçişleri Bakanlığına patlamanın nedenlerinin araştırılması ve suçluların tespit edilmesi için olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması talimatını da verdi. - NURSULTAN