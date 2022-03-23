Son dakika haberi... Kazakistan'da Nevruz dolayısıyla öğrenciler üniversiteye milli kıyafetlerle gidiyor - Son Dakika

Kazakistan'daki üniversitelerde Nevruz Bayramı dolayısıyla öğrenciler milli kıyafetlerle derslere katılıyor.

Baharın gelişini ve yılın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor.

Ülkede 14 Mart'ta "Amal Günü" adıyla başlayan Nevruz'u kutlama etkinlikleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle Nevruz coşkusunun yaşandığı ülkede folklor ekiplerince gösteriler sunuluyor, beyaz çadırlarda bayram sofraları kuruluyor, geleneksel spor müsabakaları düzenleniyor.

Nevruz Bayramı haftasında ülkede özellikle rengarenk ve özel süslemeli milli kıyafetleri yediden yetmişe herkesin üzerinde görmek mümkün oluyor.

Başkent Nur Sultan'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinde ise bu gelenek her Nevruz yaşatılıyor.

Üniversitede Nevruz'un kutlandığı mart boyunca öğretmenler ile öğrenciler milli kıyafetlerle derslere katılabiliyor.

Bunun yanı sıra Kazak örf ve adetlerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Böylece, üniversite yönetimi gençlerin kendi geleneklerinden uzak kalmamasını amaçlıyor.

Prof. Dr. Bibihadişa Abjapparova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz ayında üniversiteye hep "kamzol" diye bilinen genelde 50 yaş üstü Kazak kadınlarının giydiği milli elbise ile geldiğini söyledi.

Abjapparova, böylece gençlere örnek olmak istediğini belirterek, "Nevruz, aslında bizim kültürümüzde nesiller arasındaki bağ anlamına geliyor. Milli kıyafetlerimiz de değerlerimizden biri. Onlara bizden sonraki gençlerimizin sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

Üniversitede 2. sınıf öğrencisi Aygerim Ahmetova da milli kıyafetlerin şu anda modern yaşam tarzına göre yeniden tasarlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmetova, "Her yıl Nevruz'da üniversitemizde isteyen herkes geleneksel kıyafetle derslere katılabiliyor. Ben bugün saçlarımın ucuna "Şaşbau" diye adlandırdığımız Kazak kızlarının geleneksel tokasını taktım." diye konuştu.