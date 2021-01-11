NUR Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan parlamento seçiminin ön sonuçlarına göre, Nur Otan Partisi toplam oyların yüzde 71,9'unu alarak birinci oldu.

Başkent Nur Sultan'daki Merkez Seçim Komisyonu binasında düzenlenen basın toplantısında, 10 Ocak'ta gerçekleştirilen parlamentonun alt kanadı olan milletvekili seçimine ilişkin ön sonuçlar açıklandı.

Buna göre, iktidardaki parti Nur Otan oyların yüzde 71,9'unu alarak birinci olurken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,95 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi (eski Kazakistan Komünist partisi) yüzde 9,10 ile üçüncü oldu.

Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,29 ile Adal (Dürüst) Partisi yüzde 3,57 ile parlamentoya girmek için gerekli yüzde 7 barajını geçemedi.

Yaklaşık 12 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yapılan parlamento milletvekilleri seçimine katılım oranı yüzde 63,3 olarak gerçekleşmişti.

Kazakistan'da en son 2016'da yapılan parlamento seçiminde Nur Otan Partisi yüzde 82,5, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 7,18 ve Kazakistan Halk Partisi (eski Kazakistan Komünist partisi) yüzde 7,14 oy almıştı.