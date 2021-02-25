Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak

25.02.2021 10:37
Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak, System.String[]

Son dakika politika haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınması ve kiralanmasının, kanun çerçevesinde yasaklanması talimatı verdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınması ve kiralanmasının, kanun çerçevesinde yasaklanması talimatı verdi.

2019'da iktidar ile halk arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla kurulan Toplumsal Güven Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında 5'inci kez toplandı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkede arazilerin yabancılara satılmasına yönelik söylentilerin artık son bulması gerektiğini söyledi.

Kazakistan topraklarının devletin sembolü olduğunu vurgulayan Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İdaresine, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınmasını ve kiralanmasını yasaklayan kanun taslağının geliştirilmesi talimatını verdi.

Tokayev, "Halkımız için toprak konusu çok önemli. Daha önce de topraklarımızın yabancılara satılmayacağını söylemiştim. Artık bu konuda somut bir karar aldım. Ülkede tarım arazileri yabancılara ve yabancı tüzel kişilere satılmayacak ve kiraya verilmeyecek. Bu yasak yabancı hisseye sahip tüzel kişiler için de geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

2016'da vatandaşların düzenledikleri protestoların ardından ülkede tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine moratoryum getirilmişti.

Kazakistan, İktidar, Kasım, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak - Son Dakika


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