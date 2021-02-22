Son dakika haberi | Kazakistan'da yangın tüpü patladı: 2 ölü, 10 yaralı

Kazakistan 'da çok katlı bir apartmanda yangı tüpü patladı. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ının merkezindeki çok katlı bir binada, kafe ve kuaförün bulunduğu birinci katında yangın tüpü patladı. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı ifade edlidi. Yaklaşık 120 kişinin tahliye edildiği belirtilirken Acil Servis Departmanı yetkilisi, "Patlama muhtemelen kafelerden birinde gerçekleşti. Korkunç bir patlama oldu. Olay soruşturuluyor" diye konuştu. Yetkililer, yangın tüpünün denetimden geçmediği tahmini üzerinde duruyor.

- Kazakistan