Son dakika haberi... Kazakistan'da Yunus Emre Şiirleri kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyası edebiyatının önemli isimleri Yunus Emre, Nizami Gencevi ve Ali Şir Nevai eserlerinin Kazakça basılan kitaplarını tanıttı.

Akademi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Doğunun Yıldızları" konulu uluslararası konferans düzenledi.

Konferansta, Türk dünyası edebiyatının klasik isimleri Yunus Emre, Nizami Gencevi ve Ali Şir Nevai anıldı.

Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev'in bizzat yer aldığı konferansa, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbekov, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) İcra Direktörü Kayrat Sarıbay'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan şair ve yazarlar, bilim insanları ile diplomatlar katıldı.

Aşimbayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 31 Mart'taki Türk Devletleri Teşkilatının Gayri Resmi Zirvesi'nde 21. yüzyılda Türk dünyasının ekonomi ve kültür merkezi haline gelmesi gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Bu bağlamda ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği kadar kültürel etkileşimin de önemine işaret eden Aşimbayev, "Türk Devletleri, bir zamanlar bilimin önemli merkeziydi. Büyük şahsiyetleriyle de tüm dünyanın takdirini topladı. Yeni yüzyılda Türk entegrasyonu yolunda önemli işlere imza atan Uluslararası Türk Akademisi, ortak tarihimiz ve kültürümüze ilişkin araştırmalar yürüterek, kültürel değerlerimizin zenginleşmesine katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Aşimbayev, Nizami Gencevi, Ali Şir Nevai ve Yunus Emre eserlerinin özellikle gençler arasında yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekerek, "Dünya, Türk halklarının gücünü büyük şahsiyetlerimizin eserleriyle tanıyor. Şairlerimizin bıraktıkları miras, ebedi bir güç niteliğinde. Bunun için onların mirasını yaygınlaştırmak, çevirmek ve araştırmak bizim için bir görevdir." dedi.

Konferansta Yunus Emre, Nizami Gencevi ve Ali Şir Nevai eserlerinin Kazakça çevirilerinin tanıtımı için tören düzenlendi. Böylece Yunus Emre şiirleri, ilk kez tümüyle çevrilerek Kazak okurlarıyla buluştu.

Yunus Emre şiirlerini Kazakçaya çeviren şair ve tercüman Svetkali Nurcan, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır Doğu edebiyatı eserlerini ana diline kazandırma işiyle meşgul olduğunu söyledi.

Nurcan, Yunus Emre ile böyle tanıştığını ve Kazak şairleri ile arasındaki ortak ruhu gördüğünü anlatarak, "Toplamda 45 şiirinin Kazakçaya tercümesini yaptım. Yunus Emre, yazı stilini çözmek kolay olmadı. Bunun için yıllardır onu çeviriyorum." dedi.