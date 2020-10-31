Son dakika haberi: Kazakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları - Son Dakika

Son dakika haberi: Kazakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları

31.10.2020 12:07
Son dakika haberi: Kazakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları, System.String[]

Son dakika gündem haberi... NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Nazarbayev, mesajında, İzmir'deki deprem sonucu insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberlerini derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Acıları paylaşarak, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına ve Türkiye halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Yaralılara acil şifalar dileyen Nazarbayev, Türkiye halkının bu zorlukları sabırla atlatacağına inandığını vurguladı.

Meclis Başkanı Nigmatulin'in mesajı

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği mesajında, şahsı ve Kazak milletvekilleri adına İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşarak başsağlığı diledi.

Nigmatulin, mesajında, "Bu trajik anda kardeş Türk halkının yanında olduğumuzu ve kederlerini paylaştığımızı belirterek, yaralılara acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Türkiye halkına sabır ve metanet diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiği mesajında, deprem nedeniyle vefat ve yaralılarla ilgili acı haberi büyük üzüntüyle karşıladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeri doldurulamaz kederi paylaşarak, yakınlarını kaybeden yaslı ailelere en derin taziyelerimi sunarım. Allah vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılara ise acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türk halkının esenliği için her zaman dua ediyoruz."

Kazakistan, Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları - Son Dakika


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