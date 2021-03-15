Son dakika haberi: Kazakistan ilk uluslararası anlaşmasını 30 yıl önce bugün Türkiye ile imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kazakistan ilk uluslararası anlaşmasını 30 yıl önce bugün Türkiye ile imzaladı

15.03.2021 12:23
Son dakika haberi: Kazakistan ilk uluslararası anlaşmasını 30 yıl önce bugün Türkiye ile imzaladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan, Sovyetler Birliği yönetiminin varlığını sürdürdüğü döneme rağmen ilk uluslararası anlaşmasına 15 Mart 1991'de Türkiye ile imza attı.

NUR Kazakistan, Sovyetler Birliği yönetiminin varlığını sürdürdüğü döneme rağmen ilk uluslararası anlaşmasına 15 Mart 1991'de Türkiye ile imza attı.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 30 yıl önce bugün başlayan iki günlük resmi ziyareti ile, bağımsız Kazakistan'a en üst düzeyde giden ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ziyaretin 30. yıl dönümü münasebetiyle arşiv fotoğraflarının yanı sıra iki ülke arasında yapılan anlaşmalarla ilgili bilgi notlarını ve ziyaretle ilgili yerel basında çıkan haberleri paylaştı.

Özal ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Türkiye'nin Sovyetler Birliği Büyükelçisi Volkan Vural'dan oluşan resmi heyet, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine ülkenin o zamanki başkenti Almatı'ya geldi.

İki günlük ziyaret çerçevesinde, Özal ile Nazarbayev, kardeş ülkeler arasında ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür alanlarında iş birliği konularını görüştü. Liderler özellikle, Kazakistan'da piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Türk deneyiminin kullanılması ve makine mühendisliği, hafif sanayi ve madencilikte ortak tesislerin kurulmasının perspektiflerini ele aldı.

Görüşmede iki ülke arasında kültürel bağların genişletilmesine, sanatçı ve aydınlar arasında düzenli toplantıların gerçekleştirilmesine ve kardeş halklar arasında yakın bağların kurulmasına da özel önem gösterildi.

Kazakistan'ın ilk uluslararası anlaşması

Ziyaretin ikinci günü, Nazarbayev ile Özal arasındaki müzakereler Almatı'daki Dostluk Evi'nde devam etti. Söz konusu müzakere sonucunda ise iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.

15 Mart 1991'de "Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Özal ile Nazarbayev arasında imzalanan anlaşma, Kazakistan'ın Sovyetler Birliği yönetimine rağmen yaptığı ilk uluslararası anlaşması olarak tarihe geçti.

11 maddeden oluşan anlaşmada, ortak kültürü, dili, manevi mirası ve gelenekleri paylaşan halklar arasında siyasi, ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik, kültürel ve insani alanlarda uzun vadeli iş birliğini daha da genişletme ve derinleştirme arzusu ifade edildi.

Taraflar, Kazak ve Türk firmaları arasında doğrudan temas ve ticari ilişkilerin artması için gerekli koşulların sağlanması, iki ülke arasında hava yolu bağlantısının kurulması ve telekomünikasyon alanında iş birliğinin artırılması, karşılıklı konsolosluk misyonların açılması gibi hususlarda anlaşmaya vardı.

"Anlaşma Sovyetler Birliği yönetiminin hoşuna gitmedi"

Kazakistan'ın o dönemki Dışişleri Bakanı ve Özel Yetkili Büyükelçisi Akmaral Arıstanbekova, söz konusu ziyaretin 30. yıl dönümü dolayısıyla Egemen Kazakistan gazetesine yazdığı makalede, "Bizim (Kazakistan ile Türkiye) kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalama niyetimiz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dışişleri Bakanlığının hoşuna gitmedi. Bakanlık temsilcisi bizim böyle bir hakkımız olmadığını söyledi. Ben, bunun Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararı olduğunu ve Devlet Egemenliği Bildirgesi'nin 14. maddesi uyarınca buna hakkımız olduğunu belirttim." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Özal'ın daveti üzerine aynı yıl eylül ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi ve iki ülke arasında Mutabakat Muhtırası imzalandı. Belgede İş Konseyi kurma, ulaşım, hava, telekomünikasyon, kredi, ticaret, Kazakistan'dan Türkiye'ye doğal gaz tedariki, ekonomik iş birliği, turizm ve spor, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği geliştirme niyetleri belirtildi.

30 yıl önce Özal ile Nazarbayev'in Sovyetler Birliği yönetimine rağmen yaptığı karşılıklı ziyaretler, Kazakistan ile Türkiye arasındaki verimli iş birliğinin sağlam temelini oluşturmasıyla öne çıkıyor.

Kazakistan, Türkiye, Mart, Sscb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazakistan ilk uluslararası anlaşmasını 30 yıl önce bugün Türkiye ile imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi
HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek         
12:36
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:49:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kazakistan ilk uluslararası anlaşmasını 30 yıl önce bugün Türkiye ile imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei