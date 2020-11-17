Son dakika haberi: Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor

17.11.2020 08:35
Son dakika haberi: Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına yakın olduğunu ve mücadele konusunda hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına yakın olduğunu ve mücadele konusunda hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkedeki epidemiyolojik durumu değerlendirme toplantısına katıldı.

Tokayev, yaptığı konuşmada, şu anda birçok ülkede Kovid-19 salgınında yeni dalganın yaşandığına işaret ederek, "Son verilere dayanarak, Kazakistan'ın da virüsün ikinci dalgasına yakın olduğunu görüyoruz." dedi.

Söz konusu dönemin ülke ekonomisi için olumsuz olabileceğine dikkati çeken Tokayev, "Bu nedenle, Kovid-19'un ikinci dalgası, daha önce baharda uyguladığımız sıkı karantinaya tekrar başvurmadan kontrol altına alınmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, halihazırda ülkedeki aşı çalışmalarında etkileyici başarıların elde edildiğini kaydederek, "İki yerli aşımız, dünyanın umut verici biyolojik ürünleri arasında ve klinik denemelerden geçiyor." diye konuştu.

İlk Kovid-19'un 13 Mart 2020'de görüldüğü Kazakistan'da, o tarihten bu yana 121 bin 653 Kovid-19 vakası tespit edildi, 110 bin 382 kişi sağlığına kavuştu, 1952 kişi de hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazakistan Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor - Son Dakika


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