Son dakika haberi... Kazakistan petrol sevkiyatında Trans Hazar Koridoru'na öncelik verecek - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazakistan petrol sevkiyatında Trans Hazar Koridoru'na öncelik verecek

07.07.2022 12:28
Son dakika haberi... Kazakistan petrol sevkiyatında Trans Hazar Koridoru'na öncelik verecek

Son dakika haber... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, hükümet yetkilileri ve ulusal şirket yöneticileri ile ülkenin transit ve ulaştırma potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin toplantı yaptı.

Tokayev, burada, ulaştırma ve lojistik sektörünün ülke ekonomisindeki özel rolüne dikkati çekti.

Ancak bölgedeki mevcut jeopolitik durum ve yaptırımlar nedeniyle geleneksel taşımacılıkla lojistik zincirlerinin koptuğuna işaret eden Tokayev, yerli ürünlerin ihracatının güvenli ve kesintisiz sağlanması için birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Tokayev, özellikle petrol sevkiyatı için güzergahların çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Öncelikli yön Trans Hazar Koridoru'dur. KazMunayGaz'a (Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi) bunu uygulama talimatını veriyorum." dedi.

Bunun yanı sıra alternatif demir yolu güzergahlarının oluşturulması gerektiğini belirten Tokayev, Kazakistan Demir Yolları Şirketinin ulusal nakliye ve lojistik şirketine dönüştürmenin zamanı geldiğini söyledi.

Tokayev, Kazakistan'ın deniz ülkesi olmadığı için deniz taşımacılığı olanaklarını tam değerlendirmediğini belirterek "Şimdi zaman değişti. Hükümete Hazar Denizi'ndeki limanlarımızı bölgenin önde gelen merkezlerinden birine dönüştürme ile ilgili stratejik görev veriyorum." ifadesini kullandı.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu

Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin dün çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığı açıklanmıştı.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov da Rusya tarafından alınan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun faaliyetlerinin 30 gün süreyle durdurulması kararı sonrası hükümet yetkilileriyle acil toplantı yapmıştı.

Toplantıda Kazak petrolünün ihracatına getirilen kısıtlamanın devlet bütçesi üzerinde yaratacağı zararın en aza indirilmesi için gerekli tedbirler ele alınmıştı.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu da faaliyetlerinin aniden durdurulmasının üretim için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle kararın ertelenmesi için mahkemeye başvurduklarını bildirmişti.

Söz konusu boru hattından pompalanan hacmin yüzde 80'ini Kazak petrolü oluşturuyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun hissedarları arasında yüzde 24 ile Rusya, yüzde 31 ile Kazakistan, yüzde 20,75 ile Chevron Caspian, yüzde 15 ile Lukargo, yüzde 12,5 ile Mobil Caspian Pipeline, yüzde 7,5 ile Rosneft- Shell Caspian Ventures Limited, yüzde 7,5 ile Overseas Holding Limited, yüzde 2 ile Eni, yüzde 1,75 ile Oryx Caspian Pipeline yer alıyor.

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Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı Son dakika haberi! Kazakistan'da Hazar Boru Hattı'nın faaliyetinin durdurulması kararı sonrası acil toplantı Son dakika haberleri... Kazakistan'ın bozkırda sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan 24 yaşında Son dakika haberleri... Kazakistan'ın bozkırda sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan 24 yaşında
Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kazakistan petrol sevkiyatında Trans Hazar Koridoru'na öncelik verecek - Son Dakika

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