Son dakika haberi: Kazakistan, şubatta Kovid-19 aşılamasına başlayacak - Son Dakika

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama süreci 1 Şubat'ta başlatılacak.

İlk Kovid-19 vakasının 2020 Mart ayında görüldüğü ülkede 6 aşamada yürütülecek aşılama sürecinde ilk etapta Rusya'dan 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilecek.

Daha sonraki aşamalarda ülkedeki Karagandı İlaç Kompleksi'nde üretilecek Rus aşısı Sputnik V kullanılacak. Kovid-19'a karşı toplu aşılama gönüllü ve ücretsiz olacak, sadece 18 ila 65 yaş grubu vatandaşlar aşı yaptırabilecek.

Yıl sonuna kadar 6 milyon kişiye aşı yapılacak, öncelik sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, emniyet güçleri ve üniversite öğrencilerine verilecek.

Halihazırda üçüncü faz klinik deneylerinin yapıldığı yerli aşı adayı QazKovid nisan itibarıyla aşılama sürecine dahil edilecek.

Kazak hükümeti, Çin'in Sinovac ve ABD'nin Pfizer aşı şirketleriyle de görüşmeler gerçekleştiriyor.

"Maske ve kısıtlamalardan kurtulmanın tek yolu aşı"

AA muhabiri, başkent Nur Sultan'da yaşayan vatandaşlara toplu aşılamaya ilişkin görüşlerini sordu.

Başkentteki marketlerin birinde kasa görevlisi olarak çalışan ve soyadını vermek istemeyen Maral, sağlığı için endişe duyduğunu belirterek, "Tabii ki aşı olmak istiyorum. Sonuçta her gün çok sayıda kişi marketten alışveriş yapıyor. Virüsün taşıyıcısı olma ihtimalim çok yüksek." dedi.

Vatandaşlardan Yelena da yakın çevresindekilerden halen aşıya güvenmedikleriyle ilgili sözler duyduğuna işaret ederek, "Ama sıram geldiğinde aşı olacağım çünkü bu maske ve kısıtlamalardan kurtulmamızın tek yolunun aşı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Akmaral (27) da ülkede son bir ayda günlük vaka sayısının artmasından endişelendiğini söyledi.

"Neden bazı vatandaşlar Kovid-19 aşısına güvenmiyorlar?" sorusuna Akmaral, "Bu durum bence sosyal medyada aşıyla ilgili dezenformasyonun çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Şu anda bulaşıcı hastalık olarak bilinen grip veya hepatite aşı yaptırıyoruz. Sadece bunun bir zaman meselesi olduğu fikrindeyim." şeklinde cevap verdi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1413 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 182 bin 530'a çıktı.