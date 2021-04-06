Son dakika haberi! Kazakistan ve Macaristan karşılıklı iş birliğini genişletecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Kazakistan ve Macaristan karşılıklı iş birliğini genişletecek

06.04.2021 14:33
Son dakika haberi! Kazakistan ve Macaristan karşılıklı iş birliğini genişletecek, System.String[]

Son dakika haberleri... NUR Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto arasında karşılıklı yardım ve iş birliğini geliştirme mutabakatı imzalandı.

NUR Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto arasında karşılıklı yardım ve iş birliğini geliştirme mutabakatı imzalandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke arasında siyasi, ekonomi, ticari, kültürel ve insani alanlarda ilişkileri genişletme yolları ile Türk Konseyi çerçevesinde iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede Kazakistan ve Macaristan Dışişleri Bakanlıkları arasında karşılıklı yardım ve iş birliğini geliştirme mutabakatının yanı sıra, iki ülkenin Dış Politika Araştırma Enstitüleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı ve kültür alanında iş birliği programı kabul edildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Doğu Avrupa'daki ülkesinin tek stratejik ortağı olduğuna işaret ederek, "Macaristan ile karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz. Enerji, su kaynakları yönetimi, eğitim ve Orta Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinin transit alanındaki potansiyelinin etkin kullanımı konularını görüştük." dedi.

Macaristan şirketlerinin Orta Asya'daki konumlarının bundan sonra daha da güçleneceğini belirten Tileuberdi, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde Macaristan'ın İhracat ve İthalat Bankası Ofisi'nin açılacağı bilgisini de paylaştı.

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kazakistan ve Macaristan karşılıklı iş birliğini genişletecek - Son Dakika


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