Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonundaki program renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhurbaşkanlarına, Kırgız halkının geleneksel çadır evleri, kıyafetleri, el sanatları, folkloru, oyunları, türküleri, çeşitli at oyunları, kartal ve köpeklerle av oyunları ve at üstündeki tecrübeli binicilerin hünerleri sergilendi.

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ülkenin incisi olan Issık Göl'de tekne turu yaptı ardından konuk cumhurbaşkanlarına Nomad Etno Kompleksi'nde Kırgız kültürü ve gelenekleri tanıtıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi - Son Dakika

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