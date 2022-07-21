Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi

21.07.2022 00:50
Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi

Son dakika haberler: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

Konuk cumhurbaşkanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yarın yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" için Kırgızistan'a geldi.

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ülkenin incisi olan Issık Göl'de tekne turu yaptı ardından konuk cumhurbaşkanlarına Nomad Etno Kompleksi'nde Kırgız kültürü ve gelenekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlarına, Kırgız halkının geleneksel çadır evleri, kıyafetleri, el sanatları, folkloru, oyunları, türküleri, çeşitli at oyunları, kartal ve köpeklerle av oyunları ve at üstündeki tecrübeli binicilerin hünerleri sergilendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonundaki program renkli görüntülere sahne oldu.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi - Son Dakika

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