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Son dakika haberi... Kazakistan ve Özbekistan parlamentoları arasında iş birliği konseyi kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kazakistan ve Özbekistan parlamentoları arasında iş birliği konseyi kuruldu

09.02.2022 13:22
Son dakika haberi... Kazakistan ve Özbekistan parlamentoları arasında iş birliği konseyi kuruldu

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov, iki ülke parlamentoları arasında iş birliği konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

NUR Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov, iki ülke parlamentoları arasında iş birliği konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'in yeni Başkanı Koşanov, ülkesine resmi ziyarette bulunan Özbek mevkidaşı İsmailov ve heyeti ile bir araya geldi.

Koşanov ve İsmailov, görüşmelerin ardından Kazakistan ve Özbekistan Parlamentoları Arası İş Birliği Konseyi kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Koşanov, söz konusu konseyin iki ülke liderleri arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde kurulduğunu ve tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti.

Koşanov, konseyin kurulmasıyla iki ülke parlamentoları arasındaki etkileşimin yeni bir seviyeye ulaşacağını kaydederek kardeş halklar arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmeye katkılarından dolayı İsmailov'a Kazakistan'ın ikinci dereceli "Dostık" devlet nişanını takdim etti.

İsmailov da kendisine takdim edilen devlet nişanından dolayı teşekkür ederek iki ülke parlamentoları arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılmasının doğrudan siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği potansiyelini artırmaya ve halkla arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye hizmet edeceğini vurguladı.

Kazakistan ile Özbekistan arasında aralık ayında müttefiklik anlaşması imzalanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kazakistan ve Özbekistan parlamentoları arasında iş birliği konseyi kuruldu - Son Dakika


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