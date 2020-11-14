Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Burunkaya Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mahir Aktaş'a ait olduğu öğrenilen evin kazan dairesinden dumanlar çıktığı gören vatandaşları durumu itfaiye ekipler haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çaycuma İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kazan dairesindeki eşyaların tutuşması sonucu yoğun duman altında kalan itfaiye ekipleri yangını eve ulaşmadan söndürerek soğutma işlemi uyguladı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, kazan dairesinde maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK