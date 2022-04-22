Son dakika haberi... Kazan dairesinde yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kazan dairesinde yangın paniği

22.04.2022 10:45
Son dakika haberi... Kazan dairesinde yangın paniği

Son dakika habere göre Samsun'da bir apartmanın kazan dairesinden yükselen dumanlar itfaiye ve vatandaşlara panik yaşattı.

Samsun'da bir apartmanın kazan dairesinden yükselen dumanlar itfaiye ve vatandaşlara panik yaşattı.

Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerindeki Işık Apartmanı'nın kazan dairesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 9 katlı apartmanın kazan dairesinden çıkan dumanlar sonrası vatandaşlar itfaiyeye yangın ihbarında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal etti. 4 itfaiye aracının ulaştığı yangın ihbarında Lise Caddesi polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale etmeye giren itfaiye, kazan dairesinde yangın olmadığını, bacanın tıkanması sonucu dumanın tahliye olmadığı geri teptiğini tespit etti.

Apartman yönetici ve sakinlerine gerekli uyarıların yapılmasının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı ve trafik de normal akışına döndü. - SAMSUN

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İtfaiye, Yangın, Samsun, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kazan dairesinde yangın paniği - Son Dakika


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