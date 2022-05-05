Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı

05.05.2022 21:25

Son dakika haberleri... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı.

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonucu meydana silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet T. yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobil ile sokakta çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu(39), kazayı yapan Hakan K.yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet eden iki şahıs, kanlar içinde kaldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada 43 RK 702 plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı
Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı; 2 yaralı Son dakika haber: Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı; 2 yaralı Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:19 ABD Adalet Bakanlığı istedi, Fiji yerine getirdi! Rus milyarderin 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:49:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement