Önceki gün Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'nden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 aylık hamile Ebru Çiçek'e, Muhammed Uğur G., idaresindeki 27 F 7966 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Ebru Çiçek'in karnındaki 7 aylık bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebru Çiçek'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi - Son Dakika

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