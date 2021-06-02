DÜZCE KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR SÜRÜCÜSÜ FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçla çarpışan TIR karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ters şeritte ilerleyen TIR sürücüsü korna çalarak sürücülerin dikkatini çekip aracı durdurdu. Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Turaplar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fehmi Bülbül idaresindeki 34 FU 7855 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen İbrahim Sarı idaresindeki 61 AAY 083 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerleyerek soğukkanlılığını koruyan TIR sürücüsü korna çalarak üzerine doğru gelen araçların sürücüsünün dikkatini çekip, aracı durdurdu. TIR sürücüsü İbrahim Sarı, 'Hafif ticari araç şoförü hızlıydı, arabayı kaydırdı bana vurdu. Ben de bariyerlere vurdum karşı şeride geçtim. Direksiyonu hiç bırakmadım. Önemli olan soğukkanlı olmamdı. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Allah yardım etti. Trafik çok kabalıktı. Allah korudu dedi.

Hafif ticari araç sürücüsü Fehmi Bülbül ise, 'TIR sağ şeritteydi ben de orta şeritteydim. Beni bir araba sıkıştırdı. Bende manevra yaparken TIR'a soldan vurdum diye konuştu. Sürücü Fehmi Bülbül'ün eşi Fatma Bülbül ise kaza sonrası şoka girerek araçtan çıkamadı. Polis ekipleri şoka giren kadını araçtan çıkarak kolonya ikram edip sakinleştirdi. Polis ekipleri bölgede trafiği yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.